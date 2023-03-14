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С незначительной задержкой. В Киеве началась метеорологическая весна

Фото: в Киеве началась метеорологическая весна (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Хоть и с незначительной задержкой, однако Киев все же посетила метеорологическая весна.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"Начиная с 7 марта по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°C", - сообщили в обсерватории.

По данным синоптиков, метеорологическая весна пришла в Киев на шесть дней позже, чем ожидалось.

"Зима, которая началась 17 ноября и закончилась 6 марта, длилась 110 дней, что на две недели превышает средние многолетние показатели",- добавили они.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине на этой неделе будет практически без осадков, местами ожидаются небольшие дожди.

Тем временем Киевлян сегодня предупредили о сильном ветре, который продержится до конца суток.

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