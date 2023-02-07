Нездійсненне завдання від Путіна. Експерти пояснили цілі окупантів у Бахмуті та Вугледарі

"Лещата" або як окупанти мріють оточити українські сили

Як сказав виданню екс-начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов, наразі окупанти намагаються створити так звані "лещата", щоб взяти в оточення угрупування українських сил, які діють на східному фланзі.

"Але путінська армія не має достатньої кількості ресурсів для того, щоб здійснити такий крок. Тому вони тими малими групами, які мають в наявності, атакують майже безперервно. Немає зараз хвиль російських атак, адже вони тривають постійно та інколи по 10 годин безперервно.І ми бачимо як наслідок у зведеннях Генштабу величезну кількість втрат РФ", - каже Селезньов.

Однак, за словами експерта, не варто недооцінювати ворога.

"Ситуація для наших сил дуже складна. Ідуть неймовірно складні бої поблизу Вугледара, росіяни намагаються взяти в оточення з флангів українських бійців, які боронять це місто. Оскільки лобова атака призвела до величезних втрат РФ і жодних територіальних здобутків їм не дала", - пояснює Селезньов.

Бої за Бахмут

Стосовно Бахмута, як зазначив експерт, то наразі йдуть бої за місто як в його середині, так і на околицях.

"Бойові дії там проходять у самому місті: на півдні та на сході. Тобто, як в цих частинах Бахмута, так і на його околицях тривають вуличні бої й для підрозділів, які атакують, вони є найбільш складним і призводять до шалених втрат", - розповідає Селезньов.

Втім, попри цей фактор путінська армія намагається просуватися вперед, але темпи просування ворога незначні, десь кілька сотень метрів за тиждень і шалені втрати, пояснює експерт.

"Однак росіяни пруть, адже намагаються виконати план Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Тож загалом ситуація є досить складною, але динамічною. І думаю, що найближчими днями ми будемо бачити, чи матимуть російські війська бодай якийсь успіх", - вважає Селезньов.

Він переконаний, що бої будуть тривати далі і пояснив, чому саме зараз вони активізувалися.

"У Путіна є вікно можливостей десь до початку-середини березня, коли до українського війська масштабовано почне надходити війська допомога від наших західних партнерів. І тут вже має українська сторона перехопити ініціативу, маючи кількість заявленого озброєння", - додає Селезньов.

Не міста, а укріпрайони

Військовий експерт, полковник Роман Світан звертає увагу - потрібно розглядати наміри противника не у якості захоплення міст, таких як Бахмут і Вугледар, а прорив українських укріпрайонів.

Бої за Вугледар

"Тут річ не в населених пунктах, а напрямах просування, які росіянам потрібні для охоплення Донецької області. Тобто вони планують з півдня вийти з боку Вугледару у бік Покровська та Добропілля, щоб зайти вздовж кордону Донецької області з півдня. І ось їм тут уже заважає Вугледар", - пояснює Світан.

Експерт наголошує, Вугледар заважає противнику не як місто, а саме як укріпрайон завдовжки кілька десятків кілометрів, який не дає військам РФ вийти вздовж кордону Донецької області з півдня в тил нашого донецького угруповання.

"Наступають вони у напрямку Вугледара для того, щоб прорвати фронт, але ми його добре утримуємо. Оскільки сам Вугледар є нашим укріпрайоном (не все місто, але його частини - такі, як промзона)", - каже Світан.

Експерт додає, що росіяни намагатимуться далі штурмувати Вугледар, намагаючись якось обійти або стати ближче до Запорізької області - в районі Гуляйполя, на захід від Вугледару.

"Щодо Бахмута, то знову ж таки розглядаємо не як саме місто, а наш укріпрайон, який тягнеться від Бахмута до Сіверська. Це і (Донецький - ред.) кряж, який знаходиться за Бахмутом та Соледаром і далі йде до Сіверського Дінця. Так ось цей зміцнений район росіяни намагаються пробити для того, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ і далі на кордон Донецької області", - розповів Світан.

Стратегічне завдання Путіна

Тобто, за словами експерта, зараз окупанти намагаються виконати стратегічне завдання (глава Кремля Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Луганської та Донецької областей): відтіснити наші війська, а це можливо в тому випадку, якщо обійняти двома "клешнями" Донецьку область з півдня і півночі.

Особливості рельєфу заважають ворогу

Полковник Роман Світан вказав на важливу річ, яка теж ускладнює ворогові операції на сході, а саме - особливості рельєфу та укріплення українських бійців.

"Якщо ж допустити вихід наших сил із Бахмута, як вийшли із Соледара, то все одно росіяни далі на захід не пройдуть. Бо там саме Донецький кряж, перевищення до сотні метрів і ми не дамо його пройти. Тому окупанти і б'ються у районі Бахмута", - звертає увагу Світан.

Він акцентував, саме по собі місто Бахмут хороший укріпрайон, оскільки там велика промзона і є будинки, хоч уже й зруйновані, але все одно хороші для укріплення.

"Противник намагається пробитися в Бахмут або його обійти, але в нього не стоїть завдання взяти місто як "приз". У росіян завдання йти далі, а далі заважає і Донецький кряж. При чому на цьому кряжі за Бахмутом знаходиться Часів Яр, за який можуть проходити основні бої... Тобто вони намагаються виконати так зване "охоплення клешнями", але цього не виходить", - зазначив Світан.

У підсумку експерт додає, попереду росіяни мають дуже багато проблем для виконання завдання з відтіснення українських військ з території Донбасу.

"Це нездійсненне завдання на даному етапі однозначно з тими силами, які мають РФ і будуть мати у найближчі півроку", - констатує Світан.

Тому, на думку експерта, окупанти намагатимуться битися, закидатимуть поле бою своїми тілами, а може й технікою, але проривних дій у них там не вийде.

"У нас порівняно із противником краще стратегічне становище зараз. Ми на висоті, на кряжі зупиняємо росіян згори вниз. При цьому противник намагається своєю чергою знизу вгору йти, а це дуже значні втрати", - підсумував фахівець.