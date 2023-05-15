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Нездатність ППО перехопити безпілотники викликає тривогу у Кремлі, - британська розвідка

Фото: ППО Росії не здатне збивати безпілотники (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Безпілотники продовжують атакувати російські військові об'єкти. ППО не здатне перехопити їх, що має викликати занепокоєння у Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 3 травня 2023 року кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдали удару по російській авіабазі Сіща за 150 км на північ від кордону з Україною. Ймовірно було пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 Військово-транспортної авіації (ВТА) Росії.

За даними британської розвідки, Сіща є вузловим пунктом ВТА на заході Росії та відіграла важливу роль у забезпеченні вторгнення Росії в Україну. Росія також використовує цей аеродром для запуску БПЛА іранського виробництва у бік Києва.

"ВТА є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для перевезення величезною територією країни. Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе, що ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази ВТА", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська адміністрація заявила про нічну атаку безпілотників на військовий аеродром у Брянській області. Постраждав транспортний літак Ан-124.

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