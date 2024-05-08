UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Незаявлений співробітник військової розвідки". Британія висилає російського дипломата

Фото: міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії ухвалило рішення вислати з країни російського аташе з питань оборони.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, висилка дипломата пов'язана з "нерозважливою і небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі".

"Я можу сказати Палаті громад, що ми вишлемо російського аташе з оборони, який є незаявленим співробітником військової розвідки", - заявив міністр.

Він також додав, що Британія позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості, що належать Росії у Великій Британії, включно з Seacocks House. Крім цього дипломатичного статусу позбудеться об'єкт РФ у Сассексі, а також торговельний і оборонний відділ у Хайгейті. Міністр зазначив, що нерухомість використовували в розвідувальних цілях.

"Ми запроваджуємо нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включно з обмеженням терміну перебування російських дипломатів у Великій Британії. Наше послання Росії зрозуміле: припиніть цю незаконну війну. Виведіть свої війська з України. Припиніть цю шкідливу діяльність", - підкреслив Клеверлі.

Санкції Великої Британії проти Росії

Велика Британія ввела широкий спектр санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Велика Британія внесла до санкційних списків сотні фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із російським режимом.

Крім цього, Лондон заморозив активи низки російських банків, компаній і фізичних осіб.

Великобританія також ввела заборону або обмеження на експорт у Росію низки товарів, включно з електронікою, зброєю і предметами розкоші. Британія серед іншого відключила низку російських банків від системи SWIFT, що ускладнює їм проведення міжнародних платежів.

Крім того, уряд Великої Британії представив закон, що передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України