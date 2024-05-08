"Незаявлений співробітник військової розвідки". Британія висилає російського дипломата

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії ухвалило рішення вислати з країни російського аташе з питань оборони.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, висилка дипломата пов'язана з "нерозважливою і небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі".
"Я можу сказати Палаті громад, що ми вишлемо російського аташе з оборони, який є незаявленим співробітником військової розвідки", - заявив міністр.
Він також додав, що Британія позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості, що належать Росії у Великій Британії, включно з Seacocks House. Крім цього дипломатичного статусу позбудеться об'єкт РФ у Сассексі, а також торговельний і оборонний відділ у Хайгейті. Міністр зазначив, що нерухомість використовували в розвідувальних цілях.
"Ми запроваджуємо нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включно з обмеженням терміну перебування російських дипломатів у Великій Британії. Наше послання Росії зрозуміле: припиніть цю незаконну війну. Виведіть свої війська з України. Припиніть цю шкідливу діяльність", - підкреслив Клеверлі.
Велика Британія ввела широкий спектр санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Велика Британія внесла до санкційних списків сотні фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із російським режимом.
Крім цього, Лондон заморозив активи низки російських банків, компаній і фізичних осіб.
Великобританія також ввела заборону або обмеження на експорт у Росію низки товарів, включно з електронікою, зброєю і предметами розкоші. Британія серед іншого відключила низку російських банків від системи SWIFT, що ускладнює їм проведення міжнародних платежів.
Крім того, уряд Великої Британії представив закон, що передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.
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