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"Незаявленный сотрудник военной разведки". Британия высылает российского дипломата

Фото: министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение выслать из страны российского атташе по вопросам обороны.

Об этом заявил министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, высылка дипломата связана с "безрассудной и опасной деятельности российского правительства по всей Европе". 

"Я могу сказать Палате общин, что мы вышлем российского атташе по обороне, который является незаявленным сотрудником военной разведки", - заявил министр. 

Он также добавил, что Британия лишит статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, принадлежащих России в Великобритании, включая Seacocks House. Помимо этого дипломатического статуса лишится объект РФ в Сассексе, а также торговый и оборонный отдел в Хайгейте. Министр отметил, что недвижимость использовалась в разведывательных целях. 

"Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Великобритании. Наше послание России ясно: прекратите эту незаконную войну. Выведите свои войска из Украины. Прекратите эту вредоносную деятельность", - подчеркнул Клеверли. 

Санкции Великобритании против России

Великобритания ввела широкий спектр санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Великобритания включила в санкционные списки сотни физических и юридических лиц, связанных с российским режимом.

Помимо этого Лондон заморозил активы ряда российских банков, компаний и физических лиц.

Великобритания также ввела запрет или ограничения на экспорт в Россию ряда товаров, включая электронику, оружие и предметы роскоши. Британия среди прочего отключила ряд российских банков от системы SWIFT, что затрудняет им проведение международных платежей.

Кроме того, правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.

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