"Незаявленный сотрудник военной разведки". Британия высылает российского дипломата

По его словам, высылка дипломата связана с "безрассудной и опасной деятельности российского правительства по всей Европе".

"Я могу сказать Палате общин, что мы вышлем российского атташе по обороне, который является незаявленным сотрудником военной разведки", - заявил министр.

Он также добавил, что Британия лишит статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, принадлежащих России в Великобритании, включая Seacocks House. Помимо этого дипломатического статуса лишится объект РФ в Сассексе, а также торговый и оборонный отдел в Хайгейте. Министр отметил, что недвижимость использовалась в разведывательных целях.

"Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Великобритании. Наше послание России ясно: прекратите эту незаконную войну. Выведите свои войска из Украины. Прекратите эту вредоносную деятельность", - подчеркнул Клеверли.