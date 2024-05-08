"Незаявленный сотрудник военной разведки". Британия высылает российского дипломата

Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение выслать из страны российского атташе по вопросам обороны.
Об этом заявил министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, высылка дипломата связана с "безрассудной и опасной деятельности российского правительства по всей Европе".
"Я могу сказать Палате общин, что мы вышлем российского атташе по обороне, который является незаявленным сотрудником военной разведки", - заявил министр.
Он также добавил, что Британия лишит статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, принадлежащих России в Великобритании, включая Seacocks House. Помимо этого дипломатического статуса лишится объект РФ в Сассексе, а также торговый и оборонный отдел в Хайгейте. Министр отметил, что недвижимость использовалась в разведывательных целях.
"Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Великобритании. Наше послание России ясно: прекратите эту незаконную войну. Выведите свои войска из Украины. Прекратите эту вредоносную деятельность", - подчеркнул Клеверли.
Великобритания ввела широкий спектр санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Великобритания включила в санкционные списки сотни физических и юридических лиц, связанных с российским режимом.
Помимо этого Лондон заморозил активы ряда российских банков, компаний и физических лиц.
Великобритания также ввела запрет или ограничения на экспорт в Россию ряда товаров, включая электронику, оружие и предметы роскоши. Британия среди прочего отключила ряд российских банков от системы SWIFT, что затрудняет им проведение международных платежей.
Кроме того, правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.
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