Незавершена справа. Світоліна визначилася з участю в Олімпіаді-2024

29-річна українка прагне захищати синьо-жовтий прапор на прийдешніх літніх Іграх. У 2021 році вона виборола бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо.

Для успішної кваліфікації на змагання в Парижі-2024 Світоліній та іншим тенісистам необхідно виконати дві умови – мати прохідний рейтинг у світовому турі та зіграти достатню кількість матчів за збірну. Щоправда, для медалістів попередніх Олімпіад існують винятки. Спортсмени можуть отримати спеціальне запрошення.

"Я спілкувалася з приводу (кількості матчів за збірну – ред.), мені відповіли, що оскільки у мене вже є медаль, то в цьому немає потреби. Але я планую грати за збірну України, у мене це стоїть у планах", – розповіла Світоліна.

Еліна Світоліна у 2023 році

Після народження доньки Скаї українка повернулася на корт на початку квітня. З того часу вона піднялася в рейтингу WTA з-за меж топ-1000 на 25-те місце.

Перший успіх до Світоліної прийшов у Страсбурзі. Українка перемогла на ґрунтовому турнірі в рамках підготовки до French Open. На "Ролан Гарросі" ж вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася білорусці Сабаленко.

Натомість на Вімблдоні-2023 Світоліна зачохлила ракетку аж у півфіналі. Там вона програла майбутній переможниці Вондроушовій. У новій версії класифікації WTA українка залишилася на 25-й сходинці та гарантовано буде національним лідером до 2024 року.