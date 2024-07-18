Незалежно від того, хто стане президентом США, Україна знайде рішення на полі бою, - Умеров

"Ми віримо в лідерство США, і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними", — сказав Умеров.

"На цьому етапі ми зосередимося на полі бою. Яким би не був результат виборів у США, ми знайдемо рішення", — додав він.

Умеров зазначив, що Україна розширила мобілізаційні зусилля і продовжить воювати, щоб повернути території.

За його словами, "в рамках наших цілей" - повернути Запорізьку атомну електростанцію, захоплену росіянами на початку їхнього наступу.

Також Умеров підкреслив, що Україна не може зупинити російські удари по своїх містах та інфраструктурі, якщо не зможе вразити авіабази та інші військові об’єкти на території РФ, звідки наносяться удари.

"Ми хочемо це голосно сказати: ми робимо акцент на військових об’єктах, щоб вони не могли вразити мирних жителів в Україні", – сказав він.