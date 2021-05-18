Незакрытые вакансии. Где в Украине платят больше и каких работников не хватает бизнесу

Украинские компании расширяют свои штаты, но преимущественно на рабочие специальности. Среди самых востребованных - продавец-консультант, грузчик, менеджер по продажам, курьер, охранник и водитель такси.
Об этом РБК-Украина рассказала руководитель по работе с партнерами сервиса Jooble Елена Кирильевнина.
"Большинство открытых вакансий сгенерировали компании из сферы ритейла, логистики и перевозок. То есть бизнесы, которые активно поддерживают жизнь в больших городах и обеспечивают население услугами доставки, перевозок и продуктами даже в период карантина", - говорит она.
Для некоторых специалистов отбор проводится по упрощенной схеме. Например, чтобы устроиться кассиром в супермаркет необязательно иметь опыт работы или составлять резюме - достаточно прийти на собеседование со всеми документами.
Такая лояльность работодателей вполне объяснима. В некоторых отраслях наблюдается нехватка специалистов, рассказывает РБК-Украина HR-эксперт Татьяна Пашкина.
"Самый острый (кадровый дефицит, - ред.) в сфере IT. Количество вакансий возрастает, а вот специалистов - сокращается", - говорит она. Работодателям также все сложнее найти опытного менеджера по продажам, логиста, секретаря. Кроме того, в дефиците механики, инженеры и даже дворники, за которых бизнес вынужден серьезно конкурировать.
Конкуренцию украинским компаниям за рабочие руки составляют работодатели из стран ЕС. По данным Jooble, больше всего наших соотечественников сейчас ждут в Польше, Чехии, Германии, Литве и Латвии. Среди самых востребованных специальностей - водитель, дальнобойщик, разнорабочий, упаковщик и грузчик.
"Найти работу легко - вакансии размещают на профильных украинских сайтах", - говорит Пашкина.
В Украине сформировался отложенный спрос на некоторых специалистов, объясняет Татьяна Пашкина. Сейчас компании нанимают сезонных рабочих, кроме того, после завершения локдауна нужны сотрудники в рестораны и непродовольственные магазины.
Активизация рынка уже труда сказывается на зарплатах. В марте, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в Украине составила 13,6 тысяч гривен, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В Киеве средняя зарплата уже составляет 20 тысяч гривен в месяц.
Заработные платы в этом году готовы повышать 23% работодателей, говорится в исследованиях Jooble. Оставить их без изменений решили 19,4% компаний, а уменьшить - всего 1,4% работодателей.
Почти половина респондентов пока думают, что делать с зарплатами в этом году. Пашкина считает, что большинство из них все же вынуждены повысить выплаты своим специалистам, учитывая как остро стоит вопрос конкуренции за квалифицированных работников.
Напомним, ранее Национальный банк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине на 2021 год до 9,1% по сравнению с 8,8%, которые НБУ ожидал в январе.