Незакрытые вакансии. Где в Украине платят больше и каких работников не хватает бизнесу

"Большинство открытых вакансий сгенерировали компании из сферы ритейла, логистики и перевозок. То есть бизнесы, которые активно поддерживают жизнь в больших городах и обеспечивают население услугами доставки, перевозок и продуктами даже в период карантина", - говорит она.

Нехватка рук

Для некоторых специалистов отбор проводится по упрощенной схеме. Например, чтобы устроиться кассиром в супермаркет необязательно иметь опыт работы или составлять резюме - достаточно прийти на собеседование со всеми документами.

Такая лояльность работодателей вполне объяснима. В некоторых отраслях наблюдается нехватка специалистов, рассказывает РБК-Украина HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Самый острый (кадровый дефицит, - ред.) в сфере IT. Количество вакансий возрастает, а вот специалистов - сокращается", - говорит она. Работодателям также все сложнее найти опытного менеджера по продажам, логиста, секретаря. Кроме того, в дефиците механики, инженеры и даже дворники, за которых бизнес вынужден серьезно конкурировать.

Конкуренцию украинским компаниям за рабочие руки составляют работодатели из стран ЕС. По данным Jooble, больше всего наших соотечественников сейчас ждут в Польше, Чехии, Германии, Литве и Латвии. Среди самых востребованных специальностей - водитель, дальнобойщик, разнорабочий, упаковщик и грузчик.

"Найти работу легко - вакансии размещают на профильных украинских сайтах", - говорит Пашкина.

В Украине сформировался отложенный спрос на некоторых специалистов, объясняет Татьяна Пашкина. Сейчас компании нанимают сезонных рабочих, кроме того, после завершения локдауна нужны сотрудники в рестораны и непродовольственные магазины.

Зарплаты будут расти

Активизация рынка уже труда сказывается на зарплатах. В марте, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в Украине составила 13,6 тысяч гривен, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В Киеве средняя зарплата уже составляет 20 тысяч гривен в месяц.

Заработные платы в этом году готовы повышать 23% работодателей, говорится в исследованиях Jooble. Оставить их без изменений решили 19,4% компаний, а уменьшить - всего 1,4% работодателей.

Почти половина респондентов пока думают, что делать с зарплатами в этом году. Пашкина считает, что большинство из них все же вынуждены повысить выплаты своим специалистам, учитывая как остро стоит вопрос конкуренции за квалифицированных работников.