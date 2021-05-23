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Незаконный захват жилья в ОРДЛО может усилить санкции против России, - Арестович

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Воскресенье 23 мая 2021 20:19
Незаконный захват жилья в ОРДЛО может усилить санкции против России, - Арестович Фото: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: РБК-Украина

Намерение оккупационных администраций в ОРДЛО переводить недвижимость в муниципальную собственность может привести к усилению санкций против Российской Федерации. Данный вопрос уже поднимался экономической подгруппой ТКГ.

Об этом в эфире "Дом" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы предупреждаем о международных правовых последствиях, которые могут стать следствием. МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другим носят характеристики ползучей аннексии, - заявил он.

Арестович не исключает, что действия оккупационных властей в ОРДЛО могут стать причиной усиления антироссийских санкций или аргументом, который не даст возможности снять ограничения, которые были введены ранее.

"Наши партнеры вполне понимают, о чем идет речь. Термин "ползучая аннексия" звучит все чаще. Думаю, об этом скажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему", - заявил он.

При этом спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины сейчас готовит ряд заявлений по данной ситуации.

"Все это станет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях, ООН, ОБСЕ и т. д. Ну и, безусловно, двусторонних отношений. Это аргумент, который ухудшает позицию России в мирном урегулировании", - добавил Арестович.

Напомним, ранее в ОРДО начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной". Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.

Ранее оккупанты "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты, а также решили забрать украинскую государственную собственность. Кроме того, стало известно, что брошенное на оккупированном Донбассе жилье также будет отобрано, если их хозяева, согласно принятому порядку, в течение года не объявятся.

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