UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Незаконный ввоз мигрантов. Австрия задержала 15 человек, среди них - украинцы

Автор: Анастасия Рокитна

В Австрии задержали 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов в страну. У них изъяли 14 транспортных средств, которые использовались для перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

В прошлом месяце полиция Австрии начала расследование в отношении группировки, которая незаконно переправляла мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в северо-восточный край Австрии.

Полиция арестовала 15 контрабандистов, когда 25 транспортных средств, которые перевозили от 200 до 300 мигрантов, были перехвачены во время проверки транспортных средств в Нижней Австрии и в венском отеле. Во время операции правоохранители изъяли 14 автомобилей.

15 подозреваемых в контрабанде - граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Подозреваемые перевезли более 700 человек. С мигрантов брали плату - 4000-5000 евро с человека за поездку.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияУкраинаВойна в Сирии