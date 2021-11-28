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Незаконне ввезення мігрантів. Австрія затримала 15 осіб, серед них - українці

Автор: Анастасія Рокитна

В Австрії затримали 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів в країну. У них вилучили 14 транспортних засобів, які використовувалися для перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Минулого місяця поліція Австрії розпочала розслідування щодо угруповання, яке незаконно переправляло мігрантів з сербсько-угорського кордону через Словаччину та Чехію до північно-східного краю Австрії.

Поліція заарештувала 15 контрабандистів, коли 25 транспортних засобів, що перевозили від 200 до 300 мігрантів, були перехоплені під час перевірки транспортних засобів у Нижній Австрії та у віденському готелі. Під час операції правоохоронці вилучили 14 автомобілів.

15 підозрюваних в контрабанді - громадяни Молдови, України та Узбекистану. Підозрювані перевезли понад 700 осіб. З мігрантів брали плату - 4000-5000 євро з людини за поїздку.

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АвстріяУкраїнаВійна в Сирії