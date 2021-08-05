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Данилов об угрозах от "Северного потока-2": без газа Украина точно не останется

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Украина, Четверг 05 августа 2021 22:37
Данилов об угрозах от "Северного потока-2": без газа Украина точно не останется Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти прорабатывают риски от российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, несмотря на газопровод, Украина не останется без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО для "НВ".

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что заявления России по газопроводу связаны с тем, что скоро должны пройти выборы в российскую Госдуму.

"Что касается действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и ежеминутный риск", - сказал он.

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СНБО Украина Северный поток-2 Алексей Данилов Газ
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