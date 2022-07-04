Незаконные раскопки в Крыму: Кабмин обнародовал список санкций

1 июля правительство одобрило предложения по применению персональных специальных экономических санкций к лицам, причастным к незаконным археологическим раскопкам, исследованиям объектов культурного наследия, самовольному раскапыванию воинских захоронений на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Список еще рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Украины. Кроме всего, их согласование позволит с таким же списком обратиться к международному сообществу и ввести зеркальные санкции.

Введение персональных специальных экономических санкций к лицам, причастным к незаконным раскопкам и исследованиям в Крыму:

сделает невозможным въезд физических лиц из санкционного списка на территорию Украины. Также они не смогут распоряжаться своим имуществом в Украине;

станет предпосылкой для сворачивания научных исследований в области археологии Северного Причерноморья;

создаст препятствия для незаконных археологических раскопок и научных исследований во временно оккупированном Крыму;

сделает невозможным представление результатов научных исследований, в частности перед международным научным сообществом;

сделает невозможным использование институтов ЮНЕСКО для опосредованной легитимации попытки аннексии Автономной Республики Крым.

Перечень лиц, подпадающих под действие санкции по незаконным раскопкам в Крыму, можно увидеть здесь.

Такое решение Кабинет Министров Украины принял с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были нарушены в результате незаконных действий физических лиц.