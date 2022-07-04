Незаконные раскопки в Крыму: Кабмин обнародовал список санкций

Правительство согласовало санкции против российских археологов и некоторых иностранных исследователей за незаконные раскопки во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
1 июля правительство одобрило предложения по применению персональных специальных экономических санкций к лицам, причастным к незаконным археологическим раскопкам, исследованиям объектов культурного наследия, самовольному раскапыванию воинских захоронений на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Список еще рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Украины. Кроме всего, их согласование позволит с таким же списком обратиться к международному сообществу и ввести зеркальные санкции.
Введение персональных специальных экономических санкций к лицам, причастным к незаконным раскопкам и исследованиям в Крыму:
Перечень лиц, подпадающих под действие санкции по незаконным раскопкам в Крыму, можно увидеть здесь.
Такое решение Кабинет Министров Украины принял с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были нарушены в результате незаконных действий физических лиц.
Напомним, Кабмин согласовал введение санкций против российских археологов и иностранных исследователей за незаконные раскопки в оккупированном Крыму.
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