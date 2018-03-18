Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому, - МЗС України

У день виборів президента Росії незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів у Росії в цілому. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter.

"Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність", - заявила Беца.

Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 18, 2018

Також вона додала, що результати незаконного голосування в окупованому Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, українців закликали не брати участь у виборах президента Росії в окупованому Криму. За сприяння в організації так званих виборів по 1 ч. ст. 111 Кримінального кодексу України загрожує кримінальна відповідальність без терміну давності.

Додамо, що також українців попередили про можливі провокації в ході акцій протесту в день виборів президента Росії.