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Незаконно заключенных РФ украинцев поместили в изолятор из-за попытки осуществить намаз

Новина українською →
Россия, Пятница 23 июля 2021 21:09
Незаконно заключенных РФ украинцев поместили в изолятор из-за попытки осуществить намаз Фото: незаконно заключенных РФ украинском поместили в изолятор за попытки осуществить намаз (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Сергей Пышкин

Незаконно заключенных украинцев - крымских татар Айдер Салединова и Рустема Исмаилова поместили в штрафной изолятор после попытки осуществить намаз. Сейчас оба содержатся в "ФКУ ИК 2 УФСИН России по Республике Башкортостан".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человек Людмилы Денисовой.

Денисова, со своей стороны, осуждает циничный поступок администрации колонии в которой незаконно содержатся двое граждан Украины.

"Предвзятое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения к крымским татарам противоречит международным стандартам. В частности, 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый человек имеет право на свободу исповедовать свою религию", - отмечает уполномоченный по правам человека.

В частности, Денисова призывает уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяну Москалькову быстрее принять соответствующие меры и восстановить права Салединова и Исмаилова на свободу вероисповедания. Также, чиновник требует, чтобы международное сообщество также обратило внимание на противоправные поступки со стороны Российской Федерации, чтобы заставить агрессора выполнять нормы международного права.

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