Незаконно ув’язнених РФ українців помістили до ізолятора через спробу здійснити намаз

Незаконно ув’язнених українців - кримських татар Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова помістили до штрафного ізолятора після спроби здійснити намаз. Наразі обидва утримуються у “ФКУ ВК №2 УФСІН Росії по Республіці Башкортостан”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради України з прав людин Людмили Денісової.

Денісова, зі свого боку, засуджує цинічний вчинок адміністрації колонії у якій незаконно утримуються двоє громадян України.

"Упереджене ставлення з боку співробітників виправної установи до кримських татар суперечить міжнародним стандартам. Зокрема, 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, згідно з якими кожна людина має право на свободу сповідувати свою релігію", - відзначає уповноважена з прав людини.

Зокрема, Денісова закликає уповноважену з прав людини Російської Федерації Тетяну Москалькову щонайшвидше вжити відповідні заходи й відновити права Саледінова та Ісмаїлова на свободу віросповідання. Також, посадовець вимагає, аби міжнародна спільнота також звернула увагу на протиправні вчинки з боку Російської Федерації, щоб змусити агресора виконувати норми міжнародного права.