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Незаконно вырубали леса: на Закарпатье разоблачили схему на более 5 млн гривен

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Закарпатье, Среда 22 декабря 2021 16:05
Незаконно вырубали леса: на Закарпатье разоблачили схему на более 5 млн гривен Фото: на Закарпатье незаконно вырубили лес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Закарпатской области правоохранители разоблачили группу людей, которая незаконно вырубала лес. Нарушителям сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, преступную схему организовал 61-летний бывший лесничий, будучи работником органа - государственной лесной охраны. К "делу" он привлек помощника и мастера леса, чтобы они могли рубить деревья.

Вопреки плану проведения санитарных рубок группа занималась незаконной вырубкой леса без надлежащих на то документов. Древесину продавали в обход установленных норм.

Правоохранители отмечают, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 5,3 миллиона гривен. Но чтобы скрыть преступления, работники лесничества составили документы о надлежащем проведении санитарных порубок на отдельном участке.

Троим злоумышленникам сообщено о подозрении.

Фото: на Закарпатье злоумышленники придумали схему незаконной вырубки леса (mvs.gov.ua)

Напомним, на Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.

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