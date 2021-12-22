Незаконно вырубали леса: на Закарпатье разоблачили схему на более 5 млн гривен

В Закарпатской области правоохранители разоблачили группу людей, которая незаконно вырубала лес. Нарушителям сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

По данным следствия, преступную схему организовал 61-летний бывший лесничий, будучи работником органа - государственной лесной охраны. К "делу" он привлек помощника и мастера леса, чтобы они могли рубить деревья.

Вопреки плану проведения санитарных рубок группа занималась незаконной вырубкой леса без надлежащих на то документов. Древесину продавали в обход установленных норм.

Правоохранители отмечают, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 5,3 миллиона гривен. Но чтобы скрыть преступления, работники лесничества составили документы о надлежащем проведении санитарных порубок на отдельном участке.

Троим злоумышленникам сообщено о подозрении.