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Незаконно вирубували ліси: на Закарпатті викрили схему на понад 5 млн гривень

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Закарпаття, Середа 22 грудня 2021 16:05
Незаконно вирубували ліси: на Закарпатті викрили схему на понад 5 млн гривень Фото: на Закарпатті незаконно вирубали ліс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

На Закарпатті правоохоронці викрили групу людей, яка незаконно вирубувала ліс. Порушникам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За даними слідства, злочинну схему організував 61-річний колишній лісничий, будучи працівником органу - державної лісової охорони. До "справи" він залучив помічника і майстра лісу, щоб вони могли рубати дерева.

Всупереч плану проведення санітарних рубок група займалася незаконною вирубкою лісу без належних на те документів. Деревину продавали в обхід встановлених норм.

Правоохоронці зазначають, що сума збитків, завданих державі, становить понад 5,3 мільйона гривень. Але щоб приховати злочини, працівники лісництва склали документи щодо належного проведення санітарних порубок на окремій ділянці.

Трьом зловмисникам повідомлено про підозру.

Фото: на Закарпатті зловмисники вигадали схему незаконної вирубки лісу (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу. З початку року зловмисники переправили за кордон ліси та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень.

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