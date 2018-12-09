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Незаконно удерживаемые РФ украинцы смогут получить финансовую поддержку, - МинВОТ

Новости » Общество    09.12.2018 - 01:44
Незаконно удерживаемые РФ украинцы смогут получить финансовую поддержку, - МинВОТ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Незаконно удерживаемые РФ укранци смогут получить дополнительную финансовую помощь

Незаконно удерживаемые РФ граждане Украины смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.

Так, получение стипендии урегулировано Указом Президента Украины “О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко” от 7 ноября 2018 года №417/2018.

Отмечено, что указом утверждено положение о государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко, в котором предусмотрена процедура получения и определен круг лиц, которые могут обращаться к МВОТ с ходатайством о назначении государственной стипендии.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с представителем семей украинских моряков, захваченных в результате агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе, помощь и защиту, которые могут предоставить органы государственной власти пленным и их семьям.

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