Незаконно утримувані РФ українці зможуть отримати фінансову підтримку, - МінТОТ

Ілюстративне фото (РБК-Украина)

Незаконно утримувані РФ укранці зможуть отримати додаткову фінансову допомогу

Незаконно утримувані РФ громадяни України зможуть отримати додаткову фінансову підтримку від держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Допомога буде надаватись у формі щомісячної стипендії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Так, отримання стипендії врегульовано Указом Президента України “Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка” від 7 листопада 2018 року №417/2018.

Зазначено, що указом затверджено положення про державні стипендії імені Левка Лук’яненка, в якому передбачено процедуру отримання та визначено коло осіб, які можуть звертатися до МТОТ з клопотанням щодо призначення державної стипендії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з представником родин українських моряків, захоплених в результаті агресії Російської Федерації проти України в Керченській протоці, допомогу та захист, які можуть надати органи державної влади полоненим та їхнім сім’ям.