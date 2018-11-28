Денісова зустрілася з представником сімей українських моряків, захоплених Росією

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Всі передбачені законом виплати військовополоненим будуть у повному обсязі виплачуватимуться їхнім родинам

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з представником родин українських моряків, захоплених в результаті агресії Російської Федерації проти України в Керченській протоці, допомогу та захист, які можуть надати органи державної влади полоненим та їхнім сім’ям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку омбудсмена в Facebook.

Денісова розповіла представникові сімей моряків, що вона вже звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо недопуску Росією надання гуманітарної допомоги полоненим та обговорила з першим віце-спікером Іриною Геращенко, представниками ВМС ЗСУ, МінТОТ, МЗС, керівництвом Меджлісу та правозахисниками зусилля у справі захисту прав моряків та членів їхніх родин.

"Представник Військово-морських сил запевнив, що всі передбачені законом виплати військовополоненим будуть нараховуватись в повному обсязі і виплачуватимуться їх родинам", - додала Денісова.

З її слів, з представником родин вони домовилися постійно підтримувати зв'язок і інформувати один одного про поточну ситуацію.

Омбудсмен запевнила, що готова у будь-який час виїхати до місць утримання українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада "суд" у окупованому Криму арештував 15 українських моряків, 12 було арештовано в Сімферополі, трьох - у Керчі.