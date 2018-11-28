ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Денісова зустрілася з представником сімей українських моряків, захоплених Росією

Новини » Політика    28.11.2018 - 03:31
Денісова зустрілася з представником сімей українських моряків, захоплених Росією
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Всі передбачені законом виплати військовополоненим будуть у повному обсязі виплачуватимуться їхнім родинам

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з представником родин українських моряків, захоплених в результаті агресії Російської Федерації проти України в Керченській протоці, допомогу та захист, які можуть надати органи державної влади полоненим та їхнім сім’ям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку омбудсмена в Facebook.

Денісова розповіла представникові сімей моряків, що вона вже звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо недопуску Росією надання гуманітарної допомоги полоненим та обговорила з першим віце-спікером Іриною Геращенко, представниками ВМС ЗСУ, МінТОТ, МЗС, керівництвом Меджлісу та правозахисниками зусилля у справі захисту прав моряків та членів їхніх родин.

"Представник Військово-морських сил запевнив, що всі передбачені законом виплати військовополоненим будуть нараховуватись в повному обсязі і виплачуватимуться їх родинам", - додала Денісова.

З її слів, з представником родин вони домовилися постійно підтримувати зв'язок і інформувати один одного про поточну ситуацію.

Омбудсмен запевнила, що готова у будь-який час виїхати до місць утримання українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада "суд" у окупованому Криму арештував 15 українських моряків, 12 було арештовано в Сімферополі, трьох - у Керчі.

МЗС та МКЧХ узгодили дії із захисту захоплених Росією українських моряків Порошенко намагався зв'язатися із Путіним для звільнення українських військових моряків
Новини України омбудсменКерченский мостагресія РФАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся