Незаконно переправлял мужчин через границу: в Одессе разоблачили работника ТЦК

В Одессе правоохранители разоблачили работника территориального центра комплектования в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что военный в октябре текущего года во время прохождения службы в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе вместе со своим братом получили 7 000 долларов от родственницы военнообязанного за решение вопроса об увольнении его с военной службы. За полученную неправомерную выгоду они обещали повлиять на военных чиновников, уполномоченных принимать такие решения.

По результатам проведения дальнейших следственно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали, как военнослужащий уже в должности в другом ТЦК и СП в Одесской области самостоятельно подыскал мужчину, который хотел уехать из страны, несмотря на временный запрет на период действия военного положения.

Действуя совместно с неустановленными следствием лицами, нарушитель пообещал ему за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов оформить опекунство над инвалидом или так называемый "белый" билет, что позволит пересечь государственную границу через официальный пункт пропуска.

После того, как злоумышленник получил на крипто-кошелек задаток в размере 100 долларов, стражи порядка задержали его в процессуальном порядке.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам по ч. 3 ст. 332, а также в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому, - девять лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

По ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 214 тысяч гривен. После ее внесения подозреваемый был освобожден из-под стражи.

Брату военного уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 УКУ.

Это преступление карается штрафом от 34 до 85 тысяч гривен или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Также правоохранители устанавливают и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Фото: в Одессе разоблачили работника ТЦК, который незаконно переправлял мужчин через границу (od.npu.gov.ua)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, ранее СБУ задержала в Одесской области рецидивиста. Он хотел "прорвать" границу и вывезти уклоняющихся в непризнанное Приднестровье.

Также недавно СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, которое переправляло уклонистов в ЕС. Они выезжали под видом гастарбайтеров, на так называемую "заграничную работу" за 8 тысяч долларов с человека.