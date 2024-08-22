Незаконний ювелір. Ще один священник УПЦ МП отримав підозру

Підозру оголосили настоятелю одного з храмів УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську Сергію Гутенку. Він має підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до Росії.

Як зазначає СБУ, серед постійних клієнтів клірика - представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби з золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій. Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

Компанія священника сплачує так звані "податки" до адміністрації "ЛНР". СБУ наголошує, що після окупації частини Луганської області фігурант один з перших "перереєстрував" компанію. Після початку повномасштабного вторгнення він розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово окупованій території України.

СБУ повідомила клірику підозру про колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).