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За незаконные "референдумы". Пасечнику и еще 8 "депутатам ДНР" сообщено о подозрении

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Донбасс, Суббота 01 октября 2022 12:36
За незаконные "референдумы". Пасечнику и еще 8 "депутатам ДНР" сообщено о подозрении Фото: глава "ЛНР" Леонид Пасечник (скрин - youtube: RT на русском)
Автор: Руслан Гаращенко

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационизме главе так называемой "ЛНР" Леониду Пасечнику. Также подозрение получили 8 "депутатов ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

"По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "председатель ЛНР" Леонид Пасечник. Задокументировано, что он подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России", - отметили в СБУ.

Там добавили, что по его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового референдума.

Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России.

Также подозрение от СБУ получили 8 "депутатов ДНР":

  • Максим Кныш;
  • Александр Мальков;
  • Наталья Стрельчук;
  • Мирослав Руденко;
  • Анастасия Селиванова;
  • Александр Бондаренко;
  • Александр Дяговец;
  • Алексей Жигулин.

За незаконные &quot;референдумы&quot;. Пасечнику и еще 8 &quot;депутатам ДНР&quot; сообщено о подозрении

"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", - говорится в сообщении.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Служба безопасности Украины
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