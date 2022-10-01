За незаконные "референдумы". Пасечнику и еще 8 "депутатам ДНР" сообщено о подозрении

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационизме главе так называемой "ЛНР" Леониду Пасечнику. Также подозрение получили 8 "депутатов ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности .

"По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "председатель ЛНР" Леонид Пасечник. Задокументировано, что он подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России", - отметили в СБУ.

Там добавили, что по его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового референдума.

Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России.

Также подозрение от СБУ получили 8 "депутатов ДНР":

Максим Кныш;

Александр Мальков;

Наталья Стрельчук;

Мирослав Руденко;

Анастасия Селиванова;

Александр Бондаренко;

Александр Дяговец;

Алексей Жигулин.

"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", - говорится в сообщении.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).