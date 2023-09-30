Незаконна депортація дітей: Україна підготувала підозри російським високопосадовцям

За словами генпрокурора, їх можна реалізовувати найближчим часом.

"Це буде в заочному режимі, на жаль, ми ще не можемо до них дотягнутися, але наше завдання зробити усе, щоб доказова база була задокументована і підготовлена", - додав Костін.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Україна постійно займається поверненням викрадених окупантами дітей. Наприклад, учора міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що з окупованих Росією українських територій вдалося евакуювати ще одну дитину. Хлопчик зараз перебуває у Києві.

При цьому раніше омбудсмен Дмитро Лубінець закликав батьків депортованих дітей не намагатися самостійно повернути їх. Окупанти не тільки не віддають дітей, а і затримують та допитують самих батьків.

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