Незадекларовані мільйони. Рівненського депутата відправили під варту із правом застави

Сума застави, яку рівненський депутат за рішенням суду має право внести, становить 192 мільйони гривень.

"Суд відправив під варту депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, якого ДБР викрило на володінні незаконними статками", - йдеться у публікації.

Зауважимо, що у ДБР не вказують прізвище та ім'я фігуранта. Разом з тим за даними джерел РБК-Україна у правоохоронних, йдеться про Віталія Суховича.

Що передувало

25 листопада правоохоронці повідомили про викриття депутата Рівненської облради у володінні незадекларованими статками на мільйони доларів.

Під час проведення у нього обшуків у рамках відкритого кримінального провадження було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також у фігуранта знайшли 3 елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогий годинник, зокрема елітної марки Раtek philippe, золоті монети, зливки золота та інше.

Також у ДБР розповіли, що депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. Там він здійснював будівництво котеджів. Ділянки було зареєстровано на номінальних осіб.

Що відомо про фігуранта

Політик та чиновник до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Після цього він зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України". Правоохоронці зазначили, що підозрюваний встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Затриманому депутату оголосили про підозру за статтею 368-5 КК України - незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.