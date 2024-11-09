Незабутні бої Узелкова: топ-5 найкращих перемог видатного боксера

Останнім часом в Узелкова були серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2012 році він пережив інсульт. У лютому 2024 року був госпіталізований. У квітні спортсмен переніс операцію на серці. У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив, що отримав інвалідність другої групи.

У любительському боксі Узелков завоював бронзу чемпіонату світу 2001 року у ваговій категорії до 91 кг. У жовтні 2004 дебютував на професіональному рівні. У профі провів 34 бої, в яких здобув 30 перемог (19 нокаутом) і зазнав 4 поразок.

Володів титулами чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. Свій останній бій провів у квітні 2014 року.

Топ-5 найкращих перемог Узелкова

5. В'ячеслав Узелков – Денис Шимчіч (2008)

Це був другий захист Узелковим титулу WBA Inter-Continental. У київському Палаці спорту українцю протистояв непереможний боксер зі Словенії. Шимчіч до того провів 19 поєдинків та у всіх переміг, відзначившись 12-ма нокаутами. Українець здолав опонента технічним нокаутом у 3-му раунді.

4. В'ячеслав Узелков – Хуліо Сезар Домінгес (2008)

За чотири місяці до перемоги над Шимчічем Узелков у чудовому стилі вперше захистив пояс інтерконтинентального чемпіона WBA. Аргентинець Домінгес прибув до Києва у статусі непереможного бійця. Проте не зміг протриматися проти українця більше трьох раундів – технічний нокаут.

3. В'ячеслав Узелков – Габріель Кампільо (2007)

Один з найяскравіших поєдинків Узелкова. Разом з іспанцем Кампільо наш боксер боровся за вакантний титул WBA Inter-Continental. Непереможний опонент вважався фаворитом, проте у шостому раунді опинився на підлозі після серії ударів українця. Прямий нокаут від Узелкова.

2. В'ячеслав Узелков – Мохамед Белкасем (2012)

Одне з найбільш важких протистоянь українського бійця. На той час у нього в пасиві було вже дві поразки. Більш того, після програшу німцю Едуарду Гуткнехту Узелков переніс інсульт. Шанс поборотися за вакантний титул WBO Inter-Continental проти швейцарця Белкасема випав несподівано. Підготовка до бою йшла форсованими темпами. А на ринзі була довга й тягуча боротьба. У рівному поєдинку перемогу віддали Узелкову роздільним рішенням суддів. Він вдруге став інтерконтинентальним чемпіоном, але вже за іншою версією.

1. В'ячеслав Узелков – Джейдон Кодрінгтон (2013)

Тоді ще ніхто не знав, що ця яскрава перемога стане останньою в кар'єрі Узелкова. Після втрати титулу WBO Inter-Continental українець отримав можливість поборотися за пояс інтернаціонального чемпіона за версією IBO. В суперники дістався досвідчений американець Кодрінгтон, за плечима в якого було понад три десятки професіональних боїв. Узелков домінував на ринзі та здобув перемогу в шостому раунді технічним нокаутом.