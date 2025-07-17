"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів

Трамп хоче купувати українські дрони

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для армії США.

"Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - розповів Зеленський про дзвінок.

Візит Келлога до Києва

Також ми писали, що цього понеділка, 14 липня, спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув із візитом до столиці України - міста Києва. Відомо, що його візит буде тривалим. Напередодні він повідомив, що буде в країні близько тижня.

За перші два дні Келлог встиг зустрітися з самими високопоставленими українськими чиновниками. Детальніше про те, що було за ці два дні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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