Неймовірна гра Світоліної: WTA у захваті від тріумфального виступу українки (відео)

Жіноча тенісна асоціація опублікувала добірку найкращих моментів української тенісистки Еліни Світоліної на турнірі WTA 250 у французькому Руані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал організації.
На шляху до 18-го титулу в кар'єрі Світоліна провела п'ять матчів, у яких не програла жодного сету. Це перший подібний результат найсильнішої тенісистки України. Раніше вона здобула 12 титулів, програвши не більше одного сету за турнір. Зокрема, це ставалося на WTA 1000 – у Римі, Дубаї та Торонто.
Матчі Світоліної на турнірі WTA 250 у Руані
Разом із трофеєм українська тенісистка отримала чек на 31 565 євро призових, а також 250 залікових очок. Це дозволило їй піднятися у світовому табелі про ранги на одну сходинку та посісти 17-те місце.
Наступним змаганням для першої ракетки України стане ґрунтовий турнір WTA 1000 в Мадриді, матчі основної сітки якого стартують 22 квітня. Світоліна на правах сіяної розпочне виступи з другого кола. Її суперницею стане переможниця в парі Жаклін Крістіан (Румунія, №65 WTA) – Сонай Картал (Велика Британія, №60 WTA).
Раніше українка Онофрійчук з феноменальним виступом взяла п'ять медалей на Кубку світу з художньої гімнастики.