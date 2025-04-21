Неймовірна гра Світоліної: WTA у захваті від тріумфального виступу українки (відео)

На шляху до 18-го титулу в кар'єрі Світоліна провела п'ять матчів, у яких не програла жодного сету. Це перший подібний результат найсильнішої тенісистки України. Раніше вона здобула 12 титулів, програвши не більше одного сету за турнір. Зокрема, це ставалося на WTA 1000 – у Римі, Дубаї та Торонто.

Матчі Світоліної на турнірі WTA 250 у Руані

1/16 фіналу, Жиль Тайхман (Швейцарія) – 6:4, 6:2

1/8 фіналу, Ангеліна Калініна (Україна) – 6:4, 6:0

1/4 фіналу, Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) – 6:3, 6:2

1/2 фіналу, Єлена-Габріела Русе (Румунія) – 6:0, 6:2

Фінал: Ольга Даниловіч (Сербія) – 6:4, 7:6

Разом із трофеєм українська тенісистка отримала чек на 31 565 євро призових, а також 250 залікових очок. Це дозволило їй піднятися у світовому табелі про ранги на одну сходинку та посісти 17-те місце.

Наступним змаганням для першої ракетки України стане ґрунтовий турнір WTA 1000 в Мадриді, матчі основної сітки якого стартують 22 квітня. Світоліна на правах сіяної розпочне виступи з другого кола. Її суперницею стане переможниця в парі Жаклін Крістіан (Румунія, №65 WTA) – Сонай Картал (Велика Британія, №60 WTA).