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Неймар завершив перехід у чемпіонат Саудівської Аравії

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Ер-Ріяд, Вівторок 15 серпня 2023 20:41
Неймар завершив перехід у чемпіонат Саудівської Аравії Фото: Неймар у збірній Бразилії на ЧС-2022 (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Бразилії Неймар перебрався в аравійський "Аль-Хіляль" із французького "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Зірковий латиноамериканець продовжить кар'єру на Близькому Сході. Співрекордсмен бразильської збірної за забитими м'ячами поповнив лави "лідерів".

Неймар уклав із "Аль-Хілялем" контракт на 2 роки. ПСЖ повинен отримати за нападника 80 млн євро плюс бонуси. Зарплата 31-річного бразильця складе орієнтовно 100 мільйонів у євровалюті, а також він матиме низку фінансових пільг.

Останні 6 сезонів Неймар провів у французькій Лізі 1. Загалом у складі "Парі Сен-Жермен" він зіграв 173 матчі в усіх турнірах, у яких забив 118 м'ячів і віддав 77 результативних передач. Із парижанами бразилець завоював 5 чемпіонських титулів і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2019/20.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець "Сантоса". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – 2 титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів 2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Ділить із культовим Пеле звання найкращого бомбардира збірної Бразилії усіх часів (по 77 м'ячів). Виграв у складі "селесао" Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.

До слова, раніше розібрали найгучніші трансфери Саудівської Аравії в спеціальній підбірці.

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ПСЖ Неймар
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