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Неймар завершил переход в чемпионат Саудовской Аравии

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Эр-Рияд, Вторник 15 августа 2023 20:41
Неймар завершил переход в чемпионат Саудовской Аравии Фото: Неймар в сборной Бразилии на ЧМ-2022 (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий сборной Бразилии Неймар перебрался в аравийский "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Звездный латиноамериканец продолжит карьеру на Ближнем Востоке. Со рекордсмен бразильской сборной за забитыми мячами пополнил ряды "лидеров".

Неймар заключил с "Аль-Хилялем" контракт на 2 года. ПСЖ должен получить за нападающего 80 млн евро плюс бонусы. Зарплата 31-летнего бразильца составит ориентировочно 100 миллионов в евровалюте, а он получит ряд финансовых льгот.

Последние 6 сезонов Неймар провел во французской Лиге 1. В составе "Пари Сен-Жермен" он сыграл 173 матча во всех турнирах, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С парижанами бразилец завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи – 2 титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов 2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Делит с культовым Пеле звание лучшего бомбардира сборной Бразилии всех времен (по 77 мячей). Выиграл в составе "селесао" Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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