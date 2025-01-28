Неймар визначився з новим клубом – хто замінить його в "Аль-Хілялі"

32-річний футболіст повернеться в рідний клуб – бразильський "Сантос", Одразу після прощання з аравійським клубом він вирушив на батьківщину де підпише новий контракт. "Сантос" щойно повернувся в бразильську Серію А і з нетерпінням очікує на повернення зіркового вихованця. На зорі кар'єри Неймар провів за команду 225 матчів, забив 136 голів та віддав 64 передачі.

Щодо "Аль-Хіляля", клубу залишається лише підраховувати збитки від одного з найневдаліших трансферів в історії світового футболу. Влітку 2023-го аравійці віддали за бразильця 90 мільйонів євро французькому ПСЖ. А самому Неймару платили 100 мільйонів за рік. Футболіст за цей час провів на полі лише 428 хвилин у 7-ми матчах. Отже кожна його хвилина на полі коштувала босам клубу близько 560 тисяч євро. Суперзірка пропустив величезний період через травму коліна, яку отримав у збірній Бразилії.

Тим часом "Аль-Хіляль" шукає на заміну Неймару іншого зіркового нападника. Ним може стати єгипетський форвард англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах. За даними інсайдера Ніколи Скіри, аравійський клуб хоче підписати футболіста влітку на правах вільного агента, якщо він не продовжить контракт з клубом АПЛ. Гравцю запропонують фінансово вигідний контракт до 2028 року. Цього сезону 32-річний єгиптянин забив за "Ліверпуль" 22 голи та зробив 17 асистів в 31 матчі.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець клуба "Сантос". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до іспанської "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – два титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів-2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Найкращий бомбардир збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Виграв у складі національної команди Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.

Фото: "Аль-Хіляль" офіційно попрощався з Неймаром (https://x.com/Alhilal_EN)