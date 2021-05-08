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Неймар продлил контракт с "ПСЖ"

Новина українською → Париж, Суббота 08 мая 2021 16:36
Неймар продлил контракт с "ПСЖ" Фото: контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до лета 2025 года (facebook.com/PSG)
Автор: Игорь Литвиненко

Бразильский нападающий Неймар продлили контракт с французским "Пари Сен-Жерменом". Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба "ПСЖ".

Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту Неймар будет получать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.

В составе "ПСЖ" бразилец провел 112 матчей, в которых отметился 85 голами и отдал 51 результативную передачу.

Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в августе 2017 года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном отъезде Неймара из Парижа. В последние годы за ним активно следила "Барселона", которая планировала вернуть бразильца на "Камп-Ноу".

При этом и сам бразилец ранее заявлял о желании покинуть "ПСЖ".

Также РБК-Украина писало, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласился продлить контракт с каталонцами, снизив свою зарплату. При этом аргентинец требует, чтобы летом "Барса" усилилась и могла претендовать на победу в Лиге чемпионов.

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