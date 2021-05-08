Неймар продлил контракт с "ПСЖ"

Фото: контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до лета 2025 года (facebook.com/PSG)

Бразильский нападающий Неймар продлили контракт с французским "Пари Сен-Жерменом". Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.