Неймар і Мессі набили ціну, тренер – по інший бік барикад. Як "Барселона" стала жахом ПСЖ

Сім років тому турнірні шляхи грандів перетнулися у 1/8 фіналу головного єврокубка. Перший матч випало зіграти на "Парк де Пренс". Очікування від поєдинку були великими, але парижани шокували всіх упевненою перемогою вдома (4:0) з голами Ді Марії (двічі), Дракслера та Кавані.

Утім, навіть така впевнена звитяга не змогла перетворити матч-відповідь на формальність. Достатньо поглянути на склад "Барселони", щоб зрозуміти причини цього підходу. Тер Штеген, Піке, Бускетс, Іньєста, Суарес, Неймар і, звісно, Мессі. Навіть наявність двох-трьох таких футбольних величин здатна була створити диво. Та й Луїс Енріке на чолі "Барси" всього два роки тому оформив требл.

Поєдинок на "Камп Ноу" стартував саме так, як і треба було каталонцям. Суарес уже на 3-й хвилині відкрив рахунок, переправивши головою м'яч за лінію. "Блаугранас" продовжили контролювати ситуацію, але з голами довго не складалося. Лише перед перервою допоміг випадок – Курзава погано розібрався в моменті біля власних воріт і замість вибити м'яч подалі курйозно відправив його в сітку.

Отже, після перерви "Барселоні" залишалося забити ще двічі, щоб бодай сподіватися на овертайм. Половину завдання вдалося виконати на 50-й хвилині, коли Мессі впевнено реалізував одинадцятиметровий. Щоправда, пенальті був далекий від стовідсотковості – Неймар перечепився через Меньє, який втратив рівновагу та почав падати на газон, а не цілеспрямовано фолив проти бразильця.

Однак, далі Фортуна нібито відвернулася від "Барси". На 62-й хвилині Кавані не просто розмочив рахунок, а унеможливив додатковий час. Тепер підопічним Луїса Енріке треба було або забивати тричі, або пакувати валізи для продовження боротьби на внутрішній арені. Час ішов, а м'яч уперто оминав ворота ПСЖ. Здавалося, що "Париж" тихенько може готуватися до чвертьфіналу.

І тут до справи взявся Неймар. Бразилець взявся виконувати штрафний поблизу лівого кута карної зони гостей. І замість очікуваного всіма навісу чарівник м'яча розкішно пробив у ближній верхній кут, щоб перетворити фінальні хвилини на безумство. Окрилена "Барса" полетіла вперед і написала справжню казку, забивши ще двічі. Неймар реалізував ще один сумнівний одинадцятиметровий, а Роберто в останній атаці іспанського гранда замкнув закидання з глибини того ж бразильця – 6:1 у підсумку.

Оглядачі назвали ту перемогу з камбеком найвеличнішою і найганебнішою водночас. Суддівська бригада на чолі з німцем Денізом Айтекіном припустилася такої кількості помилок, що ПСЖ, його фанати та нейтральні вболівальники почали бачити теорії змови. Та, можливо, цей поєдинок став одним із рушіїв появи VAR у футболі.

Керівництво "Парі Сен-Жермен" зробило свої висновки з невдачі. Того ж літа парижани виклали 222 млн євро за Неймара. Ще за чотири на "Парк де Пренс" опинвся і Мессі. Та ні бразилець, ні аргентинець так і не принесли катарським шейхам омріяний Кубок чемпіонів. Торік менеджмент ПСЖ, вочевидь, вирішив визнати заслуги в неймовірному камбеку 2017-го Луїса Енріке та запросив його на тренерську лаву. Історія протистоянь команд отримає новий дрмаатичний розділ, якщо саме прийдешній матч змусить забути про той нічний жах на "Камп Ноу"...

Ліга чемпіонів 2016/17, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Барселона" – ПСЖ – 6:1 (перший матч – 0:4)

Голи: Суарес, 3, Курзава, 40 (автогол), Мессі, 50 (пенальті), Неймар, 88, 90+1 (пенальті), Роберто, 90+5 – Кавані, 62

"Барселона": тер Штеген – Маскерано, Піке, Умтіті – Ракітіч (Гомеш, 84), Бускетс, Іньєста (Туран, 65) – Мессі – Рафінья (Роберто, 76), Суарес, Неймар

ПСЖ: Трапп – Меньє (Крихов'як, 90+3), Маркіньйос, Сілва, Курзава – Рабйо, Матюйді – Моура (Ді Марія, 55), Верратті, Дракслер (Ор'є, 75) – Кавані