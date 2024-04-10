Неймар и Месси набили цену, тренер – по ту сторону баррикад. Как "Барселона" стала ужасом ПСЖ

Семь лет назад турнирные пути грандов пересеклись в 1/8 финала главного еврокубка. Первый матч выпало сыграть на "Парк де Пренс". Ожидания от поединка были большими, но парижане шокировали всех уверенной победой дома (4:0) с голами Ди Марии (дважды), Дракслера и Кавани.

Впрочем, даже такая уверенная победа не смогла превратить ответный матч в формальность. Достаточно посмотреть на состав "Барселоны", чтобы понять причины этого подхода. Тер Штеген, Пике, Бускетс, Иньеста, Суарес, Неймар и, конечно, Месси. Даже наличие двух-трех таких футбольных величин способно было сотворить чудо. Да и Луис Энрике во главе "Барсы" всего два года назад оформил требл.

Поединок на "Камп Ноу" стартовал именно так, как и следовало каталонцам. Суарес уже на 3-й минуте открыл счет, головой переправив мяч за линию. "Блаугранас" продолжили контролировать ситуацию, но с голами долго не складывалось. Лишь перед перерывом помог случай – Курзава плохо разобрался в моменте у собственных ворот и вместо того, чтобы выбить мяч подальше курьезно отправил его в сетку.

Итак, после перерыва "Барселоне" оставалось забить еще дважды, чтобы надеяться хотя бы на овертайм. Половину задачи удалось выполнить на 50-й минуте, когда Месси уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Правда, пенальти был далек от стопроцентности – Неймар споткнулся о Менье, который потерял равновесие и начал падать на газон, а не целенаправленно фолил против бразильца.

Однако дальше Фортуна якобы отвернулась от "Барсы". На 62-й минуте Кавани не просто размочил счет, а сделал невозможным дополнительное время. Теперь подопечным Луиса Энрике нужно было либо забивать трижды, либо паковать чемоданы для продолжения борьбы на внутренней арене. Время шло, а мяч упрямо обходил ворота ПСЖ. Казалось, что "Париж" тихонько может готовиться к четвертьфиналу.

И тут за дело взялся Неймар. Бразилец взялся исполнять стандарт вблизи левого угла штрафной зоны гостей. И вместо ожидаемого всеми навеса кудесник мяча роскошно пробил в ближний верхний угол, чтобы превратить финальные минуты в безумие. Окрыленная "Барса" полетела вперед и написала настоящую сказку, забив еще дважды. Неймар реализовал еще один сомнительный одиннадцатиметровый, а Роберто в последней атаке испанского гранда замкнул заброс из глубины того же бразильца – 6:1 в итоге.

Обозреватели назвали эту победу с камбэком самой величественной и позорной одновременно. Судейская бригада во главе с немцем Денизом Айтекином допустила такое количество ошибок, что ПСЖ, его фанаты и нейтральные болельщики стали видеть теории заговора. Но, возможно, этот поединок стал одним из двигателей появления VAR в футболе.

Руководство "Пари Сен-Жермен" сделало свои выводы из неудачи. Тем же летом парижане выложили 222 млн евро за Неймара. Еще через четыре на "Парк де Пренс" оказался и Месси. Но ни бразилец, ни аргентинец так и не принесли катарским шейхам желанный Кубок чемпионов. В прошлом году менеджмент ПСЖ, по всей видимости, решил признать заслуги в невероятном камбэке 2017-го Луиса Энрике и пригласил его на тренерскую скамью. История противостояний команд получит новую драматическую главу, если именно грядущий матч заставит забыть о том ночном кошмаре на "Камп Ноу"...

Лига чемпионов 2016/17, 1/4 финала, ответные матчи

"Барселона" – ПСЖ – 6:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Суарес, 3, Курзава, 40 (автогол), Месси, 50 (пенальти), Неймар, 88, 90+1 (пенальти), Роберто, 90+5 – Кавани, 62

"Барселона": тер Штеген – Маскерано, Пике, Умтити – Ракитич (Гомеш, 84), Бускетс, Иньеста (Туран, 65) – Месси – Рафинья (Роберто, 76), Суарес, Неймар

ПСЖ: Трапп – Менье (Крыховяк, 90+3), Маркиньос, Силва, Курзава – Рабьо, Матюиди – Моура (Ди Мария, 55), Верратти, Дракслер (Орье, 75) – Кавани