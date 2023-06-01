Неїжпапа розповів, навіщо Україні Корпус морської піхоти та що буде у нього на озброєнні

Він наголосив, що Україна - морська держава, адже країна має дуже протяжну берегову смугу - понад 2700 км, з них 1700 км морського кордону.

З огляду на це, усе узбережжя разом із річками, лиманами, затоками, портами, потребує захисту. Саме на морську піхоту покладається завдання із забезпечення безпеки чи вивільнення цих територій.

"Нагальна ситуація диктує нам вимогу сформувати потужний організм, який повинен мати повноцінну систему управління, комплект озброєння та військової техніки, відповідні підрозділи для виконання цих завдань як самостійно, так і у взаємодії з іншими складовими оборони", - сказав Неїжпапа.

Командувач ВМС зазначив, що основні завдання морської піхоти - це охорона морських баз та портів, а також захоплення плацдармів, які утримує ворог. Для цього підрозділи морської піхоти повинні бути відповідно навчені та мати необхідне озброєння і техніку.

При цьому ще до захоплення плацдарму має бути проведена морська десантна операція. За його словами, це надскладний вид операції, який проводиться ще до того моменту, як нога морського піхотинця ступить на берег. Самостійно Корпус морської піхоти вирішити такі завдання не може.

Неїжпапа розповів, що на озброєнні Корпусу морської піхоти буде бронетехніка, яка плаває, а засобами доставки цієї техніки буде корабельний склад ВМС.

Корпус створюється тому, що після захоплення плацдарму подальше просування вперед потребуватиме певної самостійності управління і ухвалення рішень.

Командувача ВМС зазначив, що кількість особового складу Морської піхоти буде збільшено за рахунок створення нових бригад й інших підрозділів - артилерійських, забезпечення, підтримки.

За його словами, ці плани реалізуються вже зараз, адже немає часу чекати на завершення війни.

Корпус морської піхоти

На День морської піхоти, 23 травня, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Корпусу морської піхоти, який забезпечать сучасною технікою та зброєю.

Корпус - це загальновійськове оперативно-тактичне об'єднання військ постійного або тимчасового складу. У воєнний час він діє як у складі армії, так і самостійно - тобто підпорядковується фронту чи групі армій.

До складу корпусу зазвичай входить 2-4 дивізії, що посилені іншими частинами. Особовий склад нараховує до 50 тисяч людей.

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