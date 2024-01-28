ua en ru
Нд, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Неїжпапа назвав дві мети війни проти Росії на морі

Одеса, Неділя 28 січня 2024 10:43
UA EN RU
Неїжпапа назвав дві мети війни проти Росії на морі Фото: командувач ВМС України Олексій Неїжпапа (facebook com AFUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Війна України проти Росії на морі має дві мети, а саме - не дати російському флоту змоги напасти та забезпечити доступ кораблів до українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Sky News.

"Ми повинні мати можливості, щоб переконатися, що Росія назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, в тому числі на морі", - сказав він.

Командувач зазначив, що успіхи України у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але інноваційних рішень. Але з огляду на тривалість війни, попередні методи вже можуть більше не працювати.

"Ворог пристосовується, і ми повинні пристосовуватися. Сучасна війна - це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе", - додав Неїжпапа.

Інші заяви командувача ВМС України

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню Sky News зробив декілька заяв. Він зазначив, що український флот потребує військових кораблів, тому Україна з радістю б прийняла британські фрегати.

Йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster, які Велика Британія змушена "списати", щоб перенаправити моряків на обслуговування кораблів нового класу.

Також Неїжпапа заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по Росії британською та іншою західною зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії