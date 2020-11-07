New York Times опубликовала первую страницу завтрашнего номера: "Байден обошел Трампа"

Фото: Джо Байден (flickr)

Известная газета New York Times опубликовала первую страницу номера, который выйдет завтра, 8 ноября. Страница посвящена победе демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Газета опубликовала снимок в своем Twitter.

Номер газеты выдет в США утром, 8 ноября.

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020. pic.twitter.com/5JAX6te8sM — The New York Times (@nytimes) November 7, 2020

Лидер Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Главы многих государств уже поздравили его с победой.

В материале РБК-Украина читайте о "темной стороне" нового главы Белого дома.

К слову, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь, действующий глава США Дональд Трамп планирует подать в суд по результатам выборов.