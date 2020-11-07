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New York Times опубликовала первую страницу завтрашнего номера: "Байден обошел Трампа"

США, Суббота 07 ноября 2020 23:01
New York Times опубликовала первую страницу завтрашнего номера: "Байден обошел Трампа"
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Украина

Известная газета New York Times опубликовала первую страницу номера, который выйдет завтра, 8 ноября. Страница посвящена победе демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Газета опубликовала снимок в своем Twitter.

Номер газеты выдет в США утром, 8 ноября.

Лидер Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Главы многих государств уже поздравили его с победой.

В материале РБК-Украина читайте о "темной стороне" нового главы Белого дома.

К слову, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь, действующий глава США Дональд Трамп планирует подать в суд по результатам выборов.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США

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