New York Times опубликовала первую страницу завтрашнего номера: "Байден обошел Трампа"

Известная газета New York Times опубликовала первую страницу номера, который выйдет завтра, 8 ноября. Страница посвящена победе демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Газета опубликовала снимок в своем Twitter.

Номер газеты выдет в США утром, 8 ноября.

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020. pic.twitter.com/5JAX6te8sM