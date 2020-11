New York Times опублікувала першу шпальту завтрашнього номера: "Байден обійшов Трампа"

Відома газета New York Times опублікувала першу сторінку номеру, який вийде завтра, 8 листопада. Шпальта присвячена перемозі демократу Джо Байдена на виборах президента США.

Газета опублікувала знімок в своєму Twitter.

Номер газети вийде в США вранці, 8 листопада.

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020. pic.twitter.com/5JAX6te8sM