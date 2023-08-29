Невтішний прогноз. Що буде з цінами на оренду квартир в Києві восени

Ближче до осені квартири в Києві все більше дорожчають. Як і до вторгнення РФ в Україну, щоосені до столиці приїздило більше людей – на навчання, роботу. Попит зростав, і ціни також поступово зростали. А цього року напередодні осені в Київ повертаються і ті, хто вимушено виїхав за кордон через війну.

У коментарі РБК-Україна ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко розповів, як можуть змінитися ціни на житло у столиці восени цього року.

Дорожчатиме й бюджетне житло: як зросли ціни на оренду

Влітку попит на оренду був набагато нижчим. Багато тих, хто раніше цікавився житлом у столиці, на літо виїхали в інші міста, у довгі відпустки або в цілому знаходилися за кордоном. Зараз значна частина цих людей вже повернулася в Київ, коментує Олександр Бойко.

"Як зазвичай, на збільшення попиту ціни реагують зростанням. Чим більше людей має запит орендувати житло в Києві, тим вищими можуть бути ціни. За моїми спостереженнями, вартість житла в оренду стала зростати у липні. Ще тоді фіксувалося зростання ціни на рівні 10%", – ділиться спостереженнями експерт.

Восени до Києва також повертаються студенти – у випадку, якщо їхні навчальні заклади відновили очне навчання. Також відбулася нова вступна кампанія в університети, і немало студентів приїде жити у столицю вперше. Багато з них не селяться в гуртожитках, а цікавляться орендою житла. Через це ціни на оренду квартир теж можуть зростати.

"Квартири в оренду однозначно будуть дорожчати. Відсоткові значення ми можемо прослідкувати в динаміці пізніше. Але треба врахувати, що зростатиме ціна і на бюджетні пропозиції", – переконаний Олександр Бойко.

Фото: Зростання цін на оренду квартир в Києві почали фіксувати ще в липні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Скільки коштує оренда квартир у Києві: приклади цін

Ціни на квартири в оренду залежать не тільки від сезону. Важливий стан самої квартири, місце розташування, близькість будинку до метро та інші фактори.

Наводимо приклади середніх цін в цілому по місту:

Однокімнатні: 6 500 гривень на місяць;

Двокімнатні: 10 600 гривень на місяць;

Трикімнатні: 14 100 гривень на місяць.

Ціни на оренду житла по районах

Як правило, найдешевше здають житло у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожче – у Печерському та інших центральних районах столиці.