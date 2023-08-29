Неутешительный прогноз. Что будет с ценами на аренду квартир в Киеве осенью
Ближе к осени квартиры в Киеве все больше дорожают. Как и до вторжения РФ в Украину, каждую осень в столицу приезжало больше людей – на учебу, работу. Спрос рос, и цены тоже постепенно повышались. А в этом году накануне осени в Киев возвращаются и те, кто вынужденно выехал за границу из-за войны.
В комментарии РБК-Украина риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко рассказал, как могут измениться цены на жилье в столице осенью этого года.
Будет дорожать и бюджетное жилье: как выросли цены на аренду
Летом спрос на аренду был намного ниже. Многие, кто раньше интересовался жильем в столице, на лето уехали в другие города, в долгие отпуска или в целом находились за границей. Сейчас большая часть этих людей уже вернулась в Киев, комментирует Александр Бойко.
"Как обычно, на увеличение спроса цены реагируют ростом. Чем больше людей имеет запрос арендовать жилье в Киеве, тем выше могут быть цены. По моим наблюдениям, стоимость жилья в аренду стала расти в июле. Еще тогда фиксировался рост цены на уровне 10%", – делится наблюдениями эксперт.
Осенью в Киев возвращаются студенты – в случае, если их учебные заведения возобновили очное обучение. Также состоялась новая вступительная кампания в университеты, и многие студенты приедут жить в столицу впервые. Многие не селятся в общежитиях, а интересуются арендой жилья. Поэтому цены на аренду квартир тоже могут расти.
"Квартиры в аренду однозначно будут дорожать. Процентные значения мы можем проследить в динамике позже. Но надо учесть, что будет расти цена и на бюджетные предложения", – убежден Александр Бойко.
Фото: Рост цен на аренду квартир в Киеве начали фиксировать еще в июле (Виталий Носач/РБК-Украина)
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: примеры цен
Цены на квартиры в аренду зависят не только лишь от сезона. Важно состояние самой квартиры, месторасположение, близость дома к метро и другие факторы.
Приводим примеры средних цен в целом по городу:
- Однокомнатные: 6500 гривен в месяц;
- Двухкомнатные: 10600 гривен в месяц;
- Трехкомнатные: 14100 гривен в месяц.
Цены на аренду жилья по районам
Как правило, дешевле всего сдают жилье в Деснянском и Дарницком районе, самое дорогое – в Печерском и других центральных районах столицы.
- Деснянский район: 9000 грн;
- Днепровский: 11 000 грн;
- Подольский: 9300 грн;
- Оболонский: 9500 грн;
- Соломенский: 10 000 грн;
- Дарницкий: 10 000 грн;
- Шевченковский: 19 000 грн;
- Печерский: 20000 грн;
- Голосеевский: 15 000 грн;
- Святошинский: 10 000 грн.
Напомним, в каждом из районов Киева квартиры продают по очень разным ценам. В нескольких локациях жилье можно приобрести дешевле, а в других – гораздо дороже. Мы писали, в каком районе столицы жилье стоит самое дорогое.
Также стало известно, какие квартиры сейчас чаще покупают в Киеве и почему нет домов "за все деньги мира".
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