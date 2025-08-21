Невстановленою ракетою, якою РФ атакувала Суми, виявився "Циркон", - Defense Express

Як пише український військовий ресурс, за результатами аналізу уламків підтверджено, що це був саме "Циркон".

З’ясувалося, що це вже 14-й пуск цієї гіперзвукової ракети, яку Кремль раніше називав "суперзброєю без аналогів". Саме ця ракета у ранковому звіті Повітряних сил України, ще до завершення ідентифікації, була позначена як "невстановленого типу".

Результат пуску охарактеризували коротко - "успіху не мав".

"Зрештою ракети "Циркон" традиційно показують свою дуже малу точність поєднану із малорозмірною бойовою частиною, яка розкрила найбільшу аферу міноборони РФ", - зазначають у Defense Express.

За даними аналітиків, запуск "Циркона" здійснили з окупованого Криму, ймовірно з підземного комплексу "Объект-100" біля селища Резервне. Саме звідти РФ запускає всі попередні пуски цього типу ракет.