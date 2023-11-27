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"Невловимий боєць іншого типу". Усик отримав оцінку екс-чемпіона світу перед боєм із Ф'юрі

Ер-Ріяд, Понеділок 27 листопада 2023 12:52
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"Невловимий боєць іншого типу". Усик отримав оцінку екс-чемпіона світу перед боєм із Ф'юрі Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в ринзі в лютому (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер-професіонал у минулому Карл Фремптон поділився очікуваннями від прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Фремптон, який колись був чемпіоном у другій найлегшій та напівлегкій вагах, назвав Ф'юрі фаворитом поєдинку. Британець розчарований виступом "Циганського Короля" проти Нганну нещодавно, але впевнений, що здолати чемпіона WBC буде непросто. Надто, коли Ф'юрі буде в ударі.

"Я вважаю, що Усик створить для нього проблеми. Він набагато рухливіший, менший і швидший. Усик дуже невловимий. Він просто боєць зовсім іншого типу. Але Тайсон Ф'юрі має план на бій. ШугарХілл Стюард спробує впоратися зі всім, що покаже Усик", – заявив Фремптон.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Холіфілд мав такий титул у 1990-1992 рр.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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