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"Неуловимый боец другого типа". Усик получил оценку экс-чемпиона мира перед боем с Фьюри

Эр-Рияд, Понедельник 27 ноября 2023 12:52
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"Неуловимый боец другого типа". Усик получил оценку экс-чемпиона мира перед боем с Фьюри Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри встретятся в ринге в феврале (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер-профессионал в прошлом Карл Фрэмптон поделился ожиданиями от грядущего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Фрэмптон, когда-то являвшийся чемпионом во втором самом легком и полулегком весах, назвал Фьюри фаворитом поединка. Британец разочарован недавним выступлением "Цыганского Короля" против Нганну, но уверен, что одолеть чемпиона WBC будет непросто. Особенно когда Фьюри будет в ударе.

"Я считаю, что Усик создаст ему проблемы. Он гораздо подвижнее, меньше и быстрее. Усик очень неуловим. Он просто боец совсем другого типа. Но у Тайсона Фьюри есть план на бой. ШугарХилл Стюард попытается справиться со всем, что покажет Усик", – заявил Фрэмптон.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Холифилда имел такой титул в 1990-1992 гг.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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