Невизначеність у Міненерго може загрожувати реалізації міжнародних проектів, - експерт

"Зміна керівництва Міненерго, а внаслідок відставки міністра - перетасування заступників та керівників департаментів, може призвести до нестабільності в енергетичному секторі. Це, своєю чергою, вплине на стабільність постачання електроенергії та тепла", - написав він.

Експерт пояснив, що побудова взаємовідносин між міністерством, державними підприємствами та приватними гравцями ринку - тривалий процес, і не факт, що нове керівництво Міненерго зможе швидко налагодити ці відносини.

На його думку, невизначеність із керівництвом міністерства може заблокувати на значний час реалізацію міжнародних проектів.

"Зараз, коли Україна розраховує на чергові транші від міжнародних фінансових інституцій, частина коштів з яких має бути спрямована на підвищення спроможності енергетичної сфери, подібна невизначеність точно працюватиме проти інтересів нашої країни та її енергетичної безпеки", - наголосив він.

Раніше економіст Борис Кушнірук висловив сумніви щодо доцільності звинувачень на адресу міністра енергетики у непідготовленості до опалювального сезону. На його думку, такі звинувачення можуть виявитися безпідставними.