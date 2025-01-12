Неопределенность в Минэнерго может угрожать реализации международных проектов, - эксперт

"Смена руководства Минэнерго, а в результате отставки министра - перетасовка заместителей и руководителей департаментов, может привести к нестабильности в энергетическом секторе. Это, в свою очередь, повлияет на стабильность поставок электроэнергии и тепла", - написал он.

Эксперт пояснил, что построение взаимоотношений между министерством, государственными предприятиями и частными игроками рынка - длительный процесс, и не факт, что новое руководство Минэнерго сможет быстро наладить эти отношения.

По его мнению, неопределенность с руководством министерства может заблокировать на значительное время реализацию международных проектов.

"Сейчас, когда Украина рассчитывает на очередные транши от международных финансовых институтов, часть средств из которых должна быть направлена на повышение способности энергетической сферы, подобная неопределенность точно будет работать против интересов нашей страны и ее энергетической безопасности", - подчеркнул он.

Ранее экономист Борис Кушнирук выразил сомнения относительно целесообразности обвинений в адрес министра энергетики в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.