Невідомий намагався обдурити сенатора США за допомогою deepfake, видаючи себе за Кулебу, - NYT

Минулого четверга офіс сенатора отримав електронного листа, нібито від імені міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, із проханням провести відеоконференцію щодо Zoom.

Під час дзвінка людина мала вигляд і говорила як Кулеба, але викликала підозри, ставлячи політично забарвлені запитання, зокрема про підтримку обстрілу Росії ракетами дальнього радіусу дії.

Сенатор перервав розмову і повідомив Держдепартамент США, який підтвердив, що це був самозванець.

Хоча в електронному листі сенатської служби безпеки не було зазначено, що сенатор - це Кардін, двоє співробітників Сенату, знайомі з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього.

Кардін, демократ від штату Меріленд, також частково підтвердив цей епізод у своїй заяві в середу ввечері. У ній він визнав, що "в останні дні якийсь зловмисний суб'єкт зробив обманну спробу поговорити зі мною, видаючи себе за відому людину". При цьому Кардін не сказав, що цією людиною був Кулеба, і не зробив жодних посилань на Україну.

Представники розвідки попередили, що іноземні суб'єкти, включно з Росією, Іраном і Китаєм, використовують deepfake і штучний інтелект для втручання у вибори.