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Невідомий автомобіль протаранив кортеж Байдена: що відомо

Фото: кортеж президента США Джо Байдена потрапив у ДТП (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Внаслідок ДТП глава Білого дому та перша леді не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався у місті Вілмінгтон, штат Делавар, близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.

Агенти Секретної служби швидко оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею, витягнули зброю і спрямували її на темношкірого водія за кермом.

Опісля агенти секретної служби супроводили шокованого Байдена до його автомобіля.

ДТП сталося після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвибочої команди у виборчому штабі. Вони благополучно повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні та перебувають у безпеці.

ДТП з кортежами високопосадовців

5 серпня 2023 року кортеж колишнього кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у ДТП за участю мікроавтобуса. Внаслідок інциденту постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.

А у 2021 році кортеж президента Киргизії Садира Жапарова потрапив у ДТП в Іссик-Кульській області. Внаслідок аварії загинув співробітник охорони глави держави, ще троє постраждали.

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ДТПСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден