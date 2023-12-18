Невідомий автомобіль протаранив кортеж Байдена: що відомо

Ввечері у неділю, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Внаслідок ДТП глава Білого дому та перша леді не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Інцидент стався у місті Вілмінгтон, штат Делавар, близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.
Агенти Секретної служби швидко оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею, витягнули зброю і спрямували її на темношкірого водія за кермом.
Опісля агенти секретної служби супроводили шокованого Байдена до його автомобіля.
ДТП сталося після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвибочої команди у виборчому штабі. Вони благополучно повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні та перебувають у безпеці.
5 серпня 2023 року кортеж колишнього кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у ДТП за участю мікроавтобуса. Внаслідок інциденту постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.
А у 2021 році кортеж президента Киргизії Садира Жапарова потрапив у ДТП в Іссик-Кульській області. Внаслідок аварії загинув співробітник охорони глави держави, ще троє постраждали.
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