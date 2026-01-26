Невідомі дрони атакують Слов'янськ-на-Кубані: під ударом може бути НПЗ

Приблизно о 01:30 за київським часом канал SHOT написав, що в місті було чути вибухи і звуки стрілянини. Стверджується, що сили російської ППО відбивають атаку невідомих дронів.

За словами місцевих жителів, після першої години ночі вони чули вже 5-7 вибухів, а в небі було видно кілька яскравих спалахів. Незадовго до цього в цілях безпеки були повідомлення про закриття аеропорту Краснодара.

Паралельно в соцмережах з'явилися відео, на яких чутно ті самі вибухи в Слов'янську-на-Кубані. Моніторингові пабліки пишуть, що йде атака на місцевий нафтопереробний завод.

Наразі офіційних коментарів місцевої влади не було. Чи є якісь наслідки атаки на НПЗ - поки що теж невідомо.