Невідомі дрони атакували Волгоградську область: у районі залізничної станції пожежа

Зокрема, близько години тому канал Astra написав, що місцеві жителі міста Петрів Вал поскаржилися на вибухи. Населений пункт нібито атакували невідомі дрони.

Крім того, після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа, а у вікнах житлових будинків нібито вибито скло.

Пізніше канал опублікував ще одні кадри біля ювелірного магазину "Алмаз", де було видно вибите скло. Навпроти цього магазину, як повідомляється, якраз і розташована залізнична станція "Петров Вал".

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку невідомих дронів на регіон і місто. За його словами, сили ППО нібито "відбивають" наліт дронів.

Водночас він проігнорував інформацію про пожежу в районі об'єкта, але стверджує, що внаслідок атаки нібито постраждали троє жителів. При цьому він пише про пожежу в іншому місці.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння сухої рослинності в районі хутора Крапцовський Кумилженського району. Осередок локалізовано, загрози населеному пункту немає", - стверджує він.

Зазначимо, що перед цим на звуки вибухів скаржилися жителі селищ Ільський і Афіпський у Краснодарському краї.