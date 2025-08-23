UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Невідомі дрони атакували Волгоградську область: у районі залізничної станції пожежа

Фото: наслідки атаки по залізничній станції поки що невідомі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів і пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, близько години тому канал Astra написав, що місцеві жителі міста Петрів Вал поскаржилися на вибухи. Населений пункт нібито атакували невідомі дрони.

Крім того, після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа, а у вікнах житлових будинків нібито вибито скло.

 

Пізніше канал опублікував ще одні кадри біля ювелірного магазину "Алмаз", де було видно вибите скло. Навпроти цього магазину, як повідомляється, якраз і розташована залізнична станція "Петров Вал".

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку невідомих дронів на регіон і місто. За його словами, сили ППО нібито "відбивають" наліт дронів.

Водночас він проігнорував інформацію про пожежу в районі об'єкта, але стверджує, що внаслідок атаки нібито постраждали троє жителів. При цьому він пише про пожежу в іншому місці.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння сухої рослинності в районі хутора Крапцовський Кумилженського району. Осередок локалізовано, загрози населеному пункту немає", - стверджує він.

Зазначимо, що перед цим на звуки вибухів скаржилися жителі селищ Ільський і Афіпський у Краснодарському краї.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що час від часу росіяни скаржаться на вибухи у Волгоградській області та інших регіонах Росії.

Зокрема, в ніч на 19 серпня вибухи прогриміли у Волгограді. Тоді після атаки невідомих дронів пожежа сталася на території місцевого нафтопереробного заводу. Також інформацію підтвердив і губернатор регіону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВолгоградПожежа